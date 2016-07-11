إصابة رقيب شرطة بطلق نارى من سلاحة الميرى عن طريق الخطأ فى بنى سويف

أصيب رقيب شرطة، مساء أمس الأحد، بطلق نارى نافذ فى الفخذ، خرج من سلاحة الميرى بطريق الخطاء بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، بوصول " رضا .م.و"-37 سنة رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة "قسم 15 مايو" مصاب بطلق نارى فى الفخذ، وأجريت له عملية جراحية.

ودلت التحريات الأولية لمركز شرطة الفشن برئاسة العقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، والرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث المركز، أن طلقة خرجت من سلاح رقيب الشرطة الميرى عن طريق الخطاء استقرت فى فخذه الأيمن.

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