ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث عاطلين تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء على عامر مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر إخطاراً من المقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول الغردقة يفيد تمكن قوه قادها المقدم أحمد نبيل رئيس مباحث القسم، وشارك فيها الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم من ضبط كلاً من " على .ع " عاطل، و"محمد .ح .غ" عاطل، و"علاء . ش . ح" مقيمين بالغردقة بعد تكوينهم فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة الدرجات البخارية.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط كامل أفراد التشكيل العصابى، وضبط المسروقات بعد اتهامهم فى عدة قضايا سرقة دراحات بخارية بالغردقة، وتم تخرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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