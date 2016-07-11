"البيئة": التعاقد مع جهة التخلص من 220 طن مبيد مسرطن بـ"الأدبية" خلال أيام

أكد المهندس أحمد أبو السعود البيئة، أنه سيتم اختيار الشركة أو الجهة التى ستتولى التخلص من 220 طناً من مبيد "اللاندين" المحظور التداول المسرطن والموجود منذ 18 عاماً بميناء الأدبية بالسويس والتعاقد معها خلال أيام قليلة.

وأضاف أبو السعود ، لـ"اليوم السابع"، أن عملية التقييم للعروض المقدمة من جانب الشركات التى تقدمت للحصول على المناقصة لازالت مستمرة من جانب اللجنة التابعة للبنك الدولى، منذ أن أغلق البنك الدولى باب التقدم وسحب كراسات الشروط والتقدم بطلبات الاشتراك بالمناقصة الدولية.

كما أكد أبو السعود ، أنه سيتم التخلص من اللاندين خلال العام الجارى 2106 وسيتم انهاء كابوس طالما أرق مصر طويلاً.

ويذكر أن وزارة البيئة أعلنت عن المناقصة العالمية شهر إبريل الماضى، بعد انتهاء مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة من مختلف الدراسات والإجراءات والتحضيرات اللازمة.

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