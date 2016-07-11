الإسماعيلي لـ في الجول: مروان محسن = 20 مليون جنيه.. وسنعاقب اللاعب

قال بديع أبو علي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن لاعب الفريق مروان محسن لن يتم بيعه إلا بـ20 مليون جنيه مصري.

وأكد أبو علي وصول عروض شفهية من الأهلي والزمالك للاعب، بجانب عرض خارجي.

وسجل مروان محسن 14 هدف للإسماعيلي في الدوري.

وأضاف أبو علي لـFilGoal.com: "لن نبحث إلا العروض الرسمية، وسنطلب 20 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب".

وأتم أبو علي أن إدارة الإسماعيلي ستعاقب محسن بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء أسوان في الدوري للغياب عن لقاء المصري في دور الثمانية لكأس مصر.

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ويواصل مروان الغياب عن مران فريقه حتى الآن.