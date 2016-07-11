عبد الحفيظ: الأهلي سيجني أكثر من 77 مليون جنيه من بيع إيفونا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن انتقال ماليك إيفونا مهاجم الفريق إلى صفوف نادي تيانجين تيدا الصيني بات وشيكا.

وقال عبد الحفيظ: "عرض النادي الصيني قيمته 8 مليون دولار، أعتقد أننا سنحصد أكثر من 77 مليون جنيه".

وأوضح عبر قناة "أون تي في": "النادي الصيني أرسل عرضه منذ فترة، ووصل لهذا الرقم المميز، ويجري الكشف الطبي حاليا في هولندا".

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واستدرك "ولكن لا أقتنع بأن الأمور باتت منتهية إلا بتوقيع العقود الرسمية، وتحويل أموال، وإذا لم تتم لن نندم، فاللاعب ملتزم وروحه رائعة".

وأتم "سنبدأ من يوم الاثنين التفاوض مع النادي الصيني حول طريقة سداد المبالغ".