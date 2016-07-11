الأهلي: احتراف إيفونا وصبحي = عقد رعاية موسم ونصف

عدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مكاسب ناديه من صفقة بيع الثنائي رمضان صبحي ومالك إيفونا، لناديي ستوك سيتي وتيانجين الصيني.

وأوضح عبد الحفيظ: "احتراف هذا الثنائي سينعش خزينة النادي ب150 مليون جنيه، وهو ما يوازي عقد رعاية للنادي لمدة موسم ونصف".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "إلا أن الأمور كانت مختلفة بالنسبة لرمضان صبحي، فالعقد مميز، وفي بطولة قوية، واللاعب صغير السن".

وتابع: "عقد ستوك سيتي لشراء رمضان صبحي، يزيد عن 5 مليون و400 ألف إسترليني، أي ما يزيد عن 60 مليون جنيه".

وواصل: "لم نرفض احتراف رمضان صبحي، بل كان لدينا اعتراض على المقابل المادي، لقد كان أقل من ثلث المعروض في نهاية المفاوضات".

وأشاد مدير الكرة بالأهلي باللاعب الشاب، قائلا: "رمضان صبحي لاعب سابق سنه، أتمنى أن اراه في ناد كبير في إسبانيا أو إنجلترا".

واختتم: "تشعر أنه يملك شخصية رجل كبير، فالأمر ليس مرتبط بالسن، بل خبرات ناتجة من تراكم مجموعة من المواقف الصعبة"