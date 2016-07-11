عبد الحفيظ: صالح جمعة لم يطلب فسخ عقده مع الأهلي

لم يطلب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي فسخ تعاقده مع النادي، حسبما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق.

وشدد عبد الحفيظ: "جمعة لم يطلب فسخ التعاقد إطلاقا، وإذا لجأ أي لاعب لهذه الوسيلة، لا مشكلة، سنتحرك وفقا للأصول".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "لقد تم إبعاده عن التدريبات لأسباب تربوية، وعاد مجددا للانتظام في المران الجماعي أمس الأحد".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مارتن يول المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع صالح جمعة، وتم إنهاء الأزمة تماما.

وأكد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته: "ومن الوارد أيضا مشاركة صالح جمعة في مباراة حرس الحدود بكأس مصر".

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