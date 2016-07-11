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تقرير إسباني يكشف تشخيص إصابة رونالدو

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تقرير إسباني يكشف تشخيص إصابة رونالدو تقرير إسباني يكشف تشخيص إصابة رونالدو

كشف موقع راديو (كوبا) الإسباني تشخيص مبدأي لإصابة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال بعد إصابته في نهائي اليورو أمام فرنسا.

وتوج منتخب البرتغال بعد الفوز 1-0 على رونالدو رغم إصابته في الدقيقة الثامنة وعدم قدرته على الاستمرار في الملعب بعد 25 دقيقة.

وذكر راديو (كوبا) أن رونالدو خضع لآشعة عقب خروجه مستبدلا من ملعب دو فرانس تحت إشراف أطباء في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وذكر الأطباء أن رونالدو تعرض لالتواء من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة اليسرى مع عدم تحديد مدة العلاج.

ويستعد ريال مدريد لخوض كأس السوبر الإسباني بعد شهر من الآن أمام إشبيلية، في حين تتوقع صحيفة (ماركا) غياب رونالدو عن المباراة.

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