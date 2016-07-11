أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مختل عقليا يقتل طفل بـ"زلطة" بعد استفزازه فى بنى سويف

Google+ Print
مختل عقليا يقتل طفل بـ"زلطة" بعد استفزازه فى بنى سويف مختل عقليا يقتل طفل بـ"زلطة" بعد استفزازه فى بنى سويف
أقدم مختل عقليا، على قتل طفل مستخدماً زلطة، بعد أن استفزه الطفل أمام المارة بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف مساء الأحد.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف ، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، يفيد بمصرع " أحمد .ح.ح" 12 سنة ،ومقيم قرية بلفاي التابعة لدائرة المركز، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة .

ودلت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، أن الطفل استفز مختل عقلياً يدعى " مصطفى .ك" 15 سنة ومقيم ذات القرية أثناء مرورة فى الشارع ، مما دفعه لضرب الطفل بزلطة ليلقى مصرعة فى الحال .

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببنى سويف لمباشرة التحقيق.

عامل يربط شقيقه بشجرة ويقتله بمساعدة 8 آخرين لسرقته "موتوسيكل" فى بنى سويف
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365