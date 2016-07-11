مختل عقليا يقتل طفل بـ"زلطة" بعد استفزازه فى بنى سويف

أقدم مختل عقليا، على قتل طفل مستخدماً زلطة، بعد أن استفزه الطفل أمام المارة بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف مساء الأحد.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف ، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، يفيد بمصرع " أحمد .ح.ح" 12 سنة ،ومقيم قرية بلفاي التابعة لدائرة المركز، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة .

ودلت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى ، أن الطفل استفز مختل عقلياً يدعى " مصطفى .ك" 15 سنة ومقيم ذات القرية أثناء مرورة فى الشارع ، مما دفعه لضرب الطفل بزلطة ليلقى مصرعة فى الحال .

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببنى سويف لمباشرة التحقيق.

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