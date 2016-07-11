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زيادة الرطوبة ورياح مثيرة للغبار

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زيادة الرطوبة ورياح مثيرة للغبار زيادة الرطوبة ورياح مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لتكون السحب المنخفضة على تلك المناطق، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط بعد الظهر تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - جنوبية غربية 10 - 20 كم-ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية 20 - 40 كم-ساعة بعد الظهر والمساء وتكون شمالية غربية 20 - 40 كم/‏ساعة فوق البحر بوجه عام.

ويكون البحر متوسط إلى مضطرب أحياناً بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاث إلى خمس وست أقدام بالعمق.

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