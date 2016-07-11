رئيس قطاع "التعليم العالى": 50 جنيها ثمن سحب ملف اختبارات القدرات

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن ثمن سحب ملف اختبارات القدرات 50 جنيهاً وهو سعر موحد بكافة مقرات التنسيق.

وأضاف عطا، لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من حق الكليات تحصيل أى مبالغ من الطلاب إلا فى حالة رغبتهم الاشتراك فى الدورات التى تعلن عنها الكليات العملية التى تحتاج إلى اختبارات قبل الالتحاق بها.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن الطالب من حقه التوجه فوراً لإجراء الاختبارات بعد شراء الملف من مكتب التنسيق الرئيسى.

ويذكر أن وزارة التعليم العالى، أعلنت عن مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها، اجتياز بعض الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة (قديم وحديث) لهذا العام، من يوم الاثنين المقبل وحتى 20 من الشهر الجارى.

ويتطلب الالتحاق بعدد من الكليات اختبارات للقدرات، منها "التربية الرياضية، شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة (فنون - عمارة)، والتمريض، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط – بنها)".

>ومن هذه الكليات أيضًا: "التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية جامعة السويس، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا".

ومن المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة اليوم الاثنين فى صرف اختبارات القدرات ولمدة 10 أيام متواصلة.

رئيس قطاع "التعليم العالى" يتفقد مكتب التنسيق استعدادا لتوزيع اختبار القدرات

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