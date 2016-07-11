أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن فى ثلاثة أيام

Google+ Print
عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن فى ثلاثة أيام عبور 131 سفينة قناة السويس بحمولة 7.2 مليون طن فى ثلاثة أيام
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال الثلاثة أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الأحد، عبور 131 سفينة من الاتجاهين بحمولة 7 مليون و200 ألف طن بضائع متنوعة.

وكشفت تقارير ملاحية صادر عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 47 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، ومن بين السفن التى عبرت القناة الجمعة سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة ميدسون ميرسك بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة، كما عبرت حاملة الطائرات الأمريكية أيزينهاور.

كما شهدت القناة يوم السبت عبور 31 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و200 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 16 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة حاويات بريطانية بحمولة 181 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات العربية، وعبرت من الجنوب 15 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة حاويات دنماركية بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى مالطا.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الأحد عبور 53 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بريطانيا بحمولة 160 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات العربية، بينما عبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية بحمولة 171 ألف طن قادمة من ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة