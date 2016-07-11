برج القوس حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الصعيد المهنى لمواليد برج القوس يحتاج لمرحلة من التطوير المكثف، والتى ستبدأ بتقديم افكار مميزة ومبتكرة لمديرك. على الصعيد العاطفي:

>علاقتك بشريكك تبدو رائعة لكن انت مازلت قادر على اكتشاف الكثير من الجوانب التى ستزيد من سعادتك مع الحبيب ، فالصعيد العاطفى لمواليد برج القوس مستقر هذه الأيام بنسبة كبيرة فاستثمر هذه الفرصة. برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس لقد آن الأوان أن تدرك أن الاهتمام بصحتك أمر ضرورى و لا يمكن اهماله مثلما فعلت الفترة الماضية، وهو ما تسبب لك فى العديد من المشاكل الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك بحاجة للحصول على قدر كبير من الراحة بعد تعرضك الفترة الماضية للإرهاق الجسدى والذهنى أيضا، ففترة راحة قصيرة قد تجعلك أكثر نشاطا وتطور قدراتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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