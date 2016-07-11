برج العقرب حظك الاثنين 11 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

تفكر فى هذه الأيام فى ضرورة الانتقال إلى مستوى متقدم فى عملك وهو موضوع تأخر تفكيرك فيه كثيرًا تذكر أن بقاءك فى نفس المكان والمستوى فى مكان عملك أكثر من 3 سنوات يقتل ابداعك ويدمر مستقبلك المهنى فلا تتردد فى مفاتحة رؤساءك فى العمل فى هذا الموضوع.تظهر لك بالصدفة معلومات جديدة عن الشخص الذى ترتبط به عاطفيا وهى معلومات ستؤثر كثيرا على قراراتك بشأن العلاقة فى المستقبل فحاول ألا تكون متسرعًا ومتهورًا وتأكد من معلوماتك قبل أن تأخذ قرارك.توترك وانفعالاتك المكتومة يؤثران على حالتك الصحية كثيرًا وخاصة فى ما يتعلق بمستوى ضغط الدم فحاول أن تحظى ببعض الراحة والهدوء وستتخلص بذلك من نصف مشاكلك الصحية.تندلع بعض الخلافات بينك وبين صديقك المقرب وهو ما يصيبك بالصدمة ولكن إذا تفهمت وجهة نظره والتمست له العذر سيتبدد سوء التفاهم هذا ولكن إذا صعدت المشكلة سيزداد شعورك بالإحباط مع الشعور بالذنب.