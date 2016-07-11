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برج العقرب حظك الاثنين 11 يوليو 2016

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برج العقرب حظك الاثنين 11 يوليو 2016 برج العقرب حظك الاثنين 11 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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تفكر فى هذه الأيام فى ضرورة الانتقال إلى مستوى متقدم فى عملك وهو موضوع تأخر تفكيرك فيه كثيرًا تذكر أن بقاءك فى نفس المكان والمستوى فى مكان عملك أكثر من 3 سنوات يقتل ابداعك ويدمر مستقبلك المهنى فلا تتردد فى مفاتحة رؤساءك فى العمل فى هذا الموضوع.

على الصعيد العاطفى:
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تظهر لك بالصدفة معلومات جديدة عن الشخص الذى ترتبط به عاطفيا وهى معلومات ستؤثر كثيرا على قراراتك بشأن العلاقة فى المستقبل فحاول ألا تكون متسرعًا ومتهورًا وتأكد من معلوماتك قبل أن تأخذ قرارك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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توترك وانفعالاتك المكتومة يؤثران على حالتك الصحية كثيرًا وخاصة فى ما يتعلق بمستوى ضغط الدم فحاول أن تحظى ببعض الراحة والهدوء وستتخلص بذلك من نصف مشاكلك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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تندلع بعض الخلافات بينك وبين صديقك المقرب وهو ما يصيبك بالصدمة ولكن إذا تفهمت وجهة نظره والتمست له العذر سيتبدد سوء التفاهم هذا ولكن إذا صعدت المشكلة سيزداد شعورك بالإحباط مع الشعور بالذنب.
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مصر 365

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