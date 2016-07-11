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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11/7/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>حماسك فى العمل يجعلك الاكثر تميزا بين زملائك ، و كن واثقا ان هناك مكافأة فى الطريق اليك ، بينما ستنفق الكثير من المال الفترة المقبلة من أجل شراء هدية غالية الثمن لشخص قريب لك .

على الصعيد العاطفي:


>اليوم ستشعر بحالة قلق من مصارحة شريكك بأحدى الموضوعات التى من الممكن أن تؤثر على شكل العلاقة ، فكن حذر حيت تقرر ان تعرض فكرتك وما يدور برأسك، فهذه المرحلة قد تزيد الاضطرابات بها.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>

لمواليد برج الميزان عليك الالتزام بممارسة التدريبات الرياضية من اجل الحفاظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان تعبر عن رائيك ووجه نظرك لكن بدون انفعال فالخيار الأفضل فى هذه المرحلة من الوقت تجنب النزاعات لكن التحدث بصراحة .

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مصر 365

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