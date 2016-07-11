برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>حماسك فى العمل يجعلك الاكثر تميزا بين زملائك ، و كن واثقا ان هناك مكافأة فى الطريق اليك ، بينما ستنفق الكثير من المال الفترة المقبلة من أجل شراء هدية غالية الثمن لشخص قريب لك . على الصعيد العاطفي:

>اليوم ستشعر بحالة قلق من مصارحة شريكك بأحدى الموضوعات التى من الممكن أن تؤثر على شكل العلاقة ، فكن حذر حيت تقرر ان تعرض فكرتك وما يدور برأسك، فهذه المرحلة قد تزيد الاضطرابات بها. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج الميزان عليك الالتزام بممارسة التدريبات الرياضية من اجل الحفاظ على لياقتك البدنية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان تعبر عن رائيك ووجه نظرك لكن بدون انفعال فالخيار الأفضل فى هذه المرحلة من الوقت تجنب النزاعات لكن التحدث بصراحة .

شبكةعيونالإخبارية

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