حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11 يوليو 2016

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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>برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 11 يوليو 2016

>على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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انتظرت خلال الأيام الماضية اتصالاً هاتفيًا يمكن أن يغير الكثر من مسار حياتك المهنية، هذا الاتصال يأتيك أخيرا ويرفع روحك المعنويا جدًا ويجعلك تتحلى بالتفاؤل.تقع عليك الكثير من الضغوط العاطفية فى الفترة الأخيرة مما تجعلك تشعر بعدم الراحة وتشعر باليأس والإحباط من العلاقة وتفكر حتى فى إنهائها، حاول أن تتحلى بالصبر وتفكر جيدا قبل ان تأخذ أى قرار.خصص بعض الوقت كل يوم للاستمتاع بالاسترخاء ولا تنخرط فى أية مهام متعددة وتهمل جسدك لتحصل على جسد لائق بدنيا وحاول أن تمارس الرياضة وتدلل جسدك بالاسترخاء.لا تتسرع وتنجرف وراء المظاهر وتذكر أن ليس كل ما يلمع ذهبا ولا تقبل أى معلومة بشكل مطلق دون أن تمررها على عقلك وتفكر بها مرارا مهما كنت تثق فى مصدرها.الصعيد المهنى لمواليد برج الثور سيشهد عدد من التوترات التى ستبدأ اليوم بمشادات كلامية مع احدى الزملاء ، عليك أن تتحكم فى ردود افعالك وطريقة تعبيرك عن ارائك حتى لا تتفاقم المشاكل لكن لا تسمع بان يتخطى احد " الخط الأحمر " الذى فرضته انت قبل ذلك فى علاقتك معهم .الشق العاطفى لمواليد برج الثور يحتاج للكثير من الدعم ، فشكل علاقتك بشريكك يشغلك كثيرا ، فعليك ان تتحدث معه بوضوح وتعرض وجهه نظرك حتى تصلا معا لحل يجعل علاقتكما أقوى وأكثر استقرارا .لمواليد برج الثور لديك فرصة هذه الفترة لاستعادة نشاطك وحيويتك و السر يكمن فى اخذ قسط كافى من النوم يوميا و تناول الطعام الصحى والطازج وتجنب الطعام المقلى.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك الانسجام و التعاون مع من حولك لحل عدد من المشاكل التى وقع فيها عدد من أصدقائك، فكن ايجابيا و خذ زمام مبادرة حل الازمات بينهم.أحداث سعيدة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الأشخاص الذين ستفيدك معرفتهم فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك أقرب لتولى للحصول على ترقيات سريعاً، وهذا ما لم تفهمه فى البداية لكنك ستحتاج إلى فترة لتتفهم طبيعتهم ثم تستكمل مشوارك بشكل جيد.المفاجئات تتوالى عليك وتكشف لك أحد المواقف حقيقة صديق قريب تتحول بعده علاقتكما إلى الأسوأ و تتغير المشاعر وتجد معدنه الحقيقى يظهر لك، ويؤكد الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى لا تستمع لنصائح المقربين بسهولة خاصة إن كانت تتعلق بالأصدقاء.آلام الحنجرة يمكن أن تحل بسهولة من خلال تناول مشروبات ساخنة كثيرا مثل الينسون أو الزنجبيل والقرفة، لا تتعامل مع الموقف بشئ من الاهمال حتى لا تجد نفسك مضطراً لإتباع خطوات صحية شاقة تؤثر على نفسيتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك..

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فترة مهنية يتعرف من خلالها على عدد من نماذج الشخصيات التى تجعله منه شخص ذو خبرة كبيرة فى التعاملات الإنسانية، ولا يمكن أن يتعامل مولود الجدى مع المواقف الصعبة إلا بغموض وبرود أعصاب تجعله بمنأى عن المشكلات.

برج الجدى حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

>قدراتك العقلية فى أحسن حالاتها اليوم وهو ما يجعلك قادرا على تحقيق الكثير من الإنجازات فى العمل فلا تتردد فى بذل المزيد من الجهد فى العمل لأن هذا سينعكس إيجابًا على مسارك الوظيفى فى وقت لاحق.

على الصعيد العاطفى:

>تتهرب منذ وقت طويل من مواجهة الأزمات فى علاقتك العاطفية وتحاول أن تمرر المواقف التى يمكن أن تقودك إلى مواجهة مع الشريك وتتخيل أن هذا الحل الأمثل ولكن هذا يتسبب فى كارثة على الصعيد العاطفى تنفجر فى وجهك قريبًا فكن مستعدا للمواجهة ولا تؤجلها بعد الآن.

برج الجدى على الصعيد الصحي

>تعانى بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالحساسية سواء حساسية الجيوب الانفية او حساسية الجلد فحاول أن تأخذ ما يلزمك من الاحتياطات كى تتجنب أزمة صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تشعر بالسعادة اليوم بسبب مكاسب مالية مفاجئة فلا تجعل الفرحة تنسيك التزاماتك ولا تنفق هذه الاموال بشكل متهور خاصة أن هناك أزمة مالية متوقعة خلال الفترة المقبلة.

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

>الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة للتوتر والضغط العصبى ما ينتج عنه إثارة مشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتركيز على قدرتك الإنتاجية دون النظر إلى خلافاتك الشخصية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

>الاستغناء عن بعض أرائك الخاصة التى تشارك بها فى كثير من المواقف الاجتماعية وتصدر من خلالها أحكام مطلقة على الأشخاص ستزيد من المشكلات بين أصدقائك خاصة إنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.

على الصعيد الصحى ..

>التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها يومياً واختيار الأصناف التى تزيد من قدرتك على حرق الدهون وتناول المشروبات التى تساعد على زيادة معدلات الحرق الخاصة بك مما يكسبك قدرة على خسارة الوزن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة وإطلاق أحكام خاطئة مبنية على سوء فهمه لكثير من تفاصيل الأحداث

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى..

>لا داعى للتفكير فى حقك دائماً فأنت نادراً ما تكون على خطأ، الثقة بالنفس أول خطوات النجاح مادمت تعرف قدر قراراتك وتبعاتها جيداً، فقط تحتاج إلى التأكد من نية بعض المقربين خاصة إنك من الشخصيات التى تسيطر عليها حالة من سوء الظن فى بعض الأحيان، لكنك سرعان ما تخرج منها بفضل تفكيرك الحكيم.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

>العناد صفة سيئة تقلل من جمال أصحابها، لذلك عليك أن لا تظل محتفظاً بها حتى إن لم يبدى لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب ان تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها.

على الصعيد الصحى ..

>لا يمنكنك أن تتعامل مع كافة الأزمات الصحية فى وقت واحد، ربما تحتاج إلى تنسيق مهامك مع الأطباء فى الفترة القادمة، فتكاسلك عن زيارة الطبيب من قبل جعلت مشكلاتك تتفاقم حتى أصبحت غير قابلة للحل بسهولة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الشك فى معادن المحيطين به ما يجعله دائم التفكير فى نوياهم بشكل سئ، ويحتاج مولود الحمل إلى مراجعة نفسه هذه الفترة حتى يتخلى عن بعض الصفات التى تسبب إزعاجاً للمحيطين به.

برج الحوت حظك الاثنين 11 يوليو 2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

>حاول أن تنجز عملك فى وقت مبكر لتأخذ قسطًا كافيا من الراحة لتتمكن من أن تبدع وتبتكر فى عملك بالقدر الذى يرضيك أنت شخصيًا كى لا تصاب المزيد من الإحباط.

على الصعيد العاطفى:

>فى الفترة الأخيرة تميل أكثر نحو المخاطرة على الصعيد العاطفى وتجربة أشياء جديدة وأن ترى العالم بوجهة نظر رومانسية وهو شيء إيجابى يرضى شريكك للغاية ويتسبب فى تعميق علاقتكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>حالتك النفسية الإيجابية تجعل حالتك الصحية فى انتعاشة شديدة فحاول ألا تفسد هذا بالاحتفال بأكلات غير صحية أو عادات غير صحية كالتدخين على سبيل المثال واستمتع بحالة السلام هذه التى تسيطر على جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تتحلى ببعض الثقة بنفسك وخبرتك ومهاراتك لأن تقليلك من نفسك يجعل الآخرين يأخذون انطباعا سلبيًا عنك وابذل قصارى جهدك لتثبت نفسك أمام نفسك قبل أى شخص آخر.

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يتميز بالهدوء والاستقرار لحد كبير، سيطلب منك زملائك المساعدة و الدعم ، فعليك أن تكون جاهزا لذلك.

على الصعيد العاطفي:

>الصعيد العاطفى يأخذ اهتمام كبير هذه الفترة، حيث تسرب المشاكل والقلق لعلاقتك مع شريكك فى ازدياد مستمر، عليك أن تكون اكثر حسما و تبحث بجدية عن حلول لمشكلاتك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو حاول ممارسة تمرينات اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة أو اليوجا، و ذلك بشكل منتظم من أجل تقوية العضلات وتعزيز قدرة الرئة على ان تكون فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان النجوم تنبأت لك بمنصب هام فى وظيفتك يجعلك سيغير الكثير من تفاصيل حياتك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11 يوليو 2016

>على الصعيد المهنى..

>مبادئك ومعتقداتك الداخلية دائماً ما تمنعك عن تنفيذ كثير من القرارات التى تتخذها فى لحظات انفعالك أنت من الشخصيات التى تجيد التعامل مع الحالات المزاجية المتقلبة التى من شأنها السيطرة على بعض قراراتك العملية، وهذه الصفات لازمة كى تتولى مناصب قيادية.

على الصعيد العاطفى

>الأصدقاء بالنسبة هم مركز الكون لذلك فإن تمسكك بالأصدقاء الذين تعرفهم منذ فترة طويلة، يؤكد لك أن المشاعر لا يمكنها التغير بسهولة و لا تحتاج إلا لبعض الوقت حتى تستطيع أن تظل معهم لأطول فترة ممكنة، أنت محب للجميع لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت لأن صوت العقل يخذلك فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى

>اضغوط نفسية وتوترات كثيرة تفقدك كثير من السيطرة على وضعك الصحى تعيش برفقة الصداع و ألام القولون ولن تجد مفر من الخلل فى ضغط الدم، حاول أن تتوقف عن التفكير بشكل مؤقت حتى لا تزدادا مشكلاتك اكثر من ذلك

توقعات علماء الفلك

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش هذه الفترة وهو يفكر فى عدد من الأشخاص الذين ابتعدوا عنه دون سابق إنذار ويسترجع ذكريات كثيرة تزيد من شعوره بالحزن ما يتسبب له فى ضغوط نفسية كثيرة تظل هى الأكثر تحكماً فيه فى هذه الفترة.

برج العقرب حظك الاثنين 11 يوليو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>تفكر فى هذه الأيام فى ضرورة الانتقال إلى مستوى متقدم فى عملك وهو موضوع تأخر تفكيرك فيه كثيرًا تذكر أن بقاءك فى نفس المكان والمستوى فى مكان عملك أكثر من 3 سنوات يقتل ابداعك ويدمر مستقبلك المهنى فلا تتردد فى مفاتحة رؤساءك فى العمل فى هذا الموضوع.

على الصعيد العاطفى:

>تظهر لك بالصدفة معلومات جديدة عن الشخص الذى ترتبط به عاطفيا وهى معلومات ستؤثر كثيرا على قراراتك بشأن العلاقة فى المستقبل فحاول ألا تكون متسرعًا ومتهورًا وتأكد من معلوماتك قبل أن تأخذ قرارك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>توترك وانفعالاتك المكتومة يؤثران على حالتك الصحية كثيرًا وخاصة فى ما يتعلق بمستوى ضغط الدم فحاول أن تحظى ببعض الراحة والهدوء وستتخلص بذلك من نصف مشاكلك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تندلع بعض الخلافات بينك وبين صديقك المقرب وهو ما يصيبك بالصدمة ولكن إذا تفهمت وجهة نظره والتمست له العذر سيتبدد سوء التفاهم هذا ولكن إذا صعدت المشكلة سيزداد شعورك بالإحباط مع الشعور بالذنب.

برج القوس حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>الصعيد المهنى لمواليد برج القوس يحتاج لمرحلة من التطوير المكثف، والتى ستبدأ بتقديم افكار مميزة ومبتكرة لمديرك.

على الصعيد العاطفي:

>علاقتك بشريكك تبدو رائعة لكن انت مازلت قادر على اكتشاف الكثير من الجوانب التى ستزيد من سعادتك مع الحبيب ، فالصعيد العاطفى لمواليد برج القوس مستقر هذه الأيام بنسبة كبيرة فاستثمر هذه الفرصة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس لقد آن الأوان أن تدرك أن الاهتمام بصحتك أمر ضرورى و لا يمكن اهماله مثلما فعلت الفترة الماضية، وهو ما تسبب لك فى العديد من المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك بحاجة للحصول على قدر كبير من الراحة بعد تعرضك الفترة الماضية للإرهاق الجسدى والذهنى أيضا، ففترة راحة قصيرة قد تجعلك أكثر نشاطا وتطور قدراتك.

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

>حماسك فى العمل يجعلك الاكثر تميزا بين زملائك ، و كن واثقا ان هناك مكافأة فى الطريق اليك ، بينما ستنفق الكثير من المال الفترة المقبلة من أجل شراء هدية غالية الثمن لشخص قريب لك .

على الصعيد العاطفي:

>اليوم ستشعر بحالة قلق من مصارحة شريكك بأحدى الموضوعات التى من الممكن أن تؤثر على شكل العلاقة ، فكن حذر حيت تقرر ان تعرض فكرتك وما يدور برأسك، فهذه المرحلة قد تزيد الاضطرابات بها.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان عليك الالتزام بممارسة التدريبات الرياضية من اجل الحفاظ على لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان تعبر عن رائيك ووجه نظرك لكن بدون انفعال فالخيار الأفضل فى هذه المرحلة من الوقت تجنب النزاعات لكن التحدث بصراحة .

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