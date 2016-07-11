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برج الثور حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 11/7/2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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الصعيد المهنى لمواليد برج الثور سيشهد عدد من التوترات التى ستبدأ اليوم بمشادات كلامية مع احدى الزملاء ، عليك أن تتحكم فى ردود افعالك وطريقة تعبيرك عن ارائك حتى لا تتفاقم المشاكل لكن لا تسمع بان يتخطى احد " الخط الأحمر " الذى فرضته انت قبل ذلك فى علاقتك معهم .

على الصعيد العاطفي:
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الشق العاطفى لمواليد برج الثور يحتاج للكثير من الدعم ، فشكل علاقتك بشريكك يشغلك كثيرا ، فعليك ان تتحدث معه بوضوح وتعرض وجهه نظرك حتى تصلا معا لحل يجعل علاقتكما أقوى وأكثر استقرارا .

برج الثور على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الثور لديك فرصة هذه الفترة لاستعادة نشاطك وحيويتك و السر يكمن فى اخذ قسط كافى من النوم يوميا و تناول الطعام الصحى والطازج وتجنب الطعام المقلى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك الانسجام و التعاون مع من حولك لحل عدد من المشاكل التى وقع فيها عدد من أصدقائك، فكن ايجابيا و خذ زمام مبادرة حل الازمات بينهم.
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مصر 365

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