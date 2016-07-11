حظك اليوم برج الجدى الاثنين 11 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

> أحداث سعيدة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الأشخاص الذين ستفيدك معرفتهم فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك أقرب لتولى للحصول على ترقيات سريعاً، وهذا ما لم تفهمه فى البداية لكنك ستحتاج إلى فترة لتتفهم طبيعتهم ثم تستكمل مشوارك بشكل جيد. على الصعيد العاطفى..

> المفاجئات تتوالى عليك وتكشف لك أحد المواقف حقيقة صديق قريب تتحول بعده علاقتكما إلى الأسوأ و تتغير المشاعر وتجد معدنه الحقيقى يظهر لك، ويؤكد الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى لا تستمع لنصائح المقربين بسهولة خاصة إن كانت تتعلق بالأصدقاء. على الصعيد الصحى..

> آلام الحنجرة يمكن أن تحل بسهولة من خلال تناول مشروبات ساخنة كثيرا مثل الينسون أو الزنجبيل والقرفة، لا تتعامل مع الموقف بشئ من الاهمال حتى لا تجد نفسك مضطراً لإتباع خطوات صحية شاقة تؤثر على نفسيتك بشكل سلبى. توقعات علماء الفلك..

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فترة مهنية يتعرف من خلالها على عدد من نماذج الشخصيات التى تجعله منه شخص ذو خبرة كبيرة فى التعاملات الإنسانية، ولا يمكن أن يتعامل مولود الجدى مع المواقف الصعبة إلا بغموض وبرود أعصاب تجعله بمنأى عن المشكلات.

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شبكةعيونالإخبارية

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