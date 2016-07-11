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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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قدراتك العقلية فى أحسن حالاتها اليوم وهو ما يجعلك قادرا على تحقيق الكثير من الإنجازات فى العمل فلا تتردد فى بذل المزيد من الجهد فى العمل لأن هذا سينعكس إيجابًا على مسارك الوظيفى فى وقت لاحق.

على الصعيد العاطفى:
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تتهرب منذ وقت طويل من مواجهة الأزمات فى علاقتك العاطفية وتحاول أن تمرر المواقف التى يمكن أن تقودك إلى مواجهة مع الشريك وتتخيل أن هذا الحل الأمثل ولكن هذا يتسبب فى كارثة على الصعيد العاطفى تنفجر فى وجهك قريبًا فكن مستعدا للمواجهة ولا تؤجلها بعد الآن.

برج الجدى على الصعيد الصحي
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تعانى بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالحساسية سواء حساسية الجيوب الانفية او حساسية الجلد فحاول أن تأخذ ما يلزمك من الاحتياطات كى تتجنب أزمة صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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تشعر بالسعادة اليوم بسبب مكاسب مالية مفاجئة فلا تجعل الفرحة تنسيك التزاماتك ولا تنفق هذه الاموال بشكل متهور خاصة أن هناك أزمة مالية متوقعة خلال الفترة المقبلة.
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مصر 365

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