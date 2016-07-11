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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

على الصعيد المهنى ..
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الكتمان الدائم لكل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة للتوتر والضغط العصبى ما ينتج عنه إثارة مشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى الابتعاد عن التوتر والتركيز على قدرتك الإنتاجية دون النظر إلى خلافاتك الشخصية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
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الاستغناء عن بعض أرائك الخاصة التى تشارك بها فى كثير من المواقف الاجتماعية وتصدر من خلالها أحكام مطلقة على الأشخاص ستزيد من المشكلات بين أصدقائك خاصة إنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.

على الصعيد الصحى ..
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التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها يومياً واختيار الأصناف التى تزيد من قدرتك على حرق وتناول المشروبات التى تساعد على زيادة معدلات الحرق الخاصة بك مما يكسبك قدرة على خسارة الوزن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة وإطلاق أحكام خاطئة مبنية على سوء فهمه لكثير من تفاصيل الأحداث.

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مصر 365

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