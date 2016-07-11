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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 11 يوليو 2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى..
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لا داعى للتفكير فى حقك دائماً فأنت نادراً ما تكون على خطأ، الثقة بالنفس أول خطوات النجاح مادمت تعرف قدر قراراتك وتبعاتها جيداً، فقط تحتاج إلى التأكد من نية بعض المقربين خاصة إنك من الشخصيات التى تسيطر عليها حالة من سوء الظن فى بعض الأحيان، لكنك سرعان ما تخرج منها بفضل تفكيرك الحكيم.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..
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العناد صفة سيئة تقلل من جمال أصحابها، لذلك عليك أن لا تظل محتفظاً بها حتى إن لم يبدى لك المحيطين انزعاجهم منها، فأنت من الشخصيات التى تحب ان تستمع لآراء الآخرين حتى تستفيد من انتقادهم البناء لك و تعرف الأشياء التى يجب أن تفعلها.

على الصعيد الصحى ..
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لا يمنكنك أن تتعامل مع كافة الأزمات الصحية فى وقت واحد، ربما تحتاج إلى تنسيق مهامك مع الأطباء فى الفترة القادمة، فتكاسلك عن زيارة الطبيب من قبل جعلت مشكلاتك تتفاقم حتى أصبحت غير قابلة للحل بسهولة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش حالة من حالات الشك فى معادن المحيطين به ما يجعله دائم التفكير فى نوياهم بشكل سئ، ويحتاج مولود الحمل إلى مراجعة نفسه هذه الفترة حتى يتخلى عن بعض الصفات التى تسبب إزعاجاً للمحيطين به.
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مصر 365

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