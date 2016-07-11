برج الحوت حظك الاثنين 11 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حاول أن تنجز عملك فى وقت مبكر لتأخذ قسطًا كافيا من الراحة لتتمكن من أن تبدع وتبتكر فى عملك بالقدر الذى يرضيك أنت شخصيًا كى لا تصاب المزيد من الإحباط.فى الفترة الأخيرة تميل أكثر نحو المخاطرة على الصعيد العاطفى وتجربة أشياء جديدة وأن ترى العالم بوجهة نظر رومانسية وهو شيء إيجابى يرضى شريكك للغاية ويتسبب فى تعميق علاقتكما.حالتك النفسية الإيجابية تجعل حالتك الصحية فى انتعاشة شديدة فحاول ألا تفسد هذا بالاحتفال بأكلات غير صحية أو عادات غير صحية كالتدخين على سبيل المثال واستمتع بحالة السلام هذه التى تسيطر على جسدك.حاول أن تتحلى ببعض الثقة بنفسك وخبرتك ومهاراتك لأن تقليلك من نفسك يجعل الآخرين يأخذون انطباعا سلبيًا عنك وابذل قصارى جهدك لتثبت نفسك أمام نفسك قبل أى شخص آخر.