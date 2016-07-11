أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك الاثنين 11 يوليو 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك الاثنين 11 يوليو 2016 برج الحوت حظك الاثنين 11 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
>

حاول أن تنجز عملك فى وقت مبكر لتأخذ قسطًا كافيا من الراحة لتتمكن من أن تبدع وتبتكر فى عملك بالقدر الذى يرضيك أنت شخصيًا كى لا تصاب المزيد من الإحباط.

على الصعيد العاطفى:
>

فى الفترة الأخيرة تميل أكثر نحو المخاطرة على الصعيد العاطفى وتجربة أشياء جديدة وأن ترى العالم بوجهة نظر رومانسية وهو شيء إيجابى يرضى شريكك للغاية ويتسبب فى تعميق علاقتكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>

حالتك النفسية الإيجابية تجعل حالتك الصحية فى انتعاشة شديدة فحاول ألا تفسد هذا بالاحتفال بأكلات غير صحية أو عادات غير صحية كالتدخين على سبيل المثال واستمتع بحالة السلام هذه التى تسيطر على جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

حاول أن تتحلى ببعض الثقة بنفسك وخبرتك ومهاراتك لأن تقليلك من نفسك يجعل الآخرين يأخذون انطباعا سلبيًا عنك وابذل قصارى جهدك لتثبت نفسك أمام نفسك قبل أى شخص آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى