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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11 يوليو 2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11 يوليو 2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11 يوليو 2016

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على الصعيد المهنى..
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مبادئك ومعتقداتك الداخلية دائماً ما تمنعك عن تنفيذ كثير من القرارات التى تتخذها فى لحظات انفعالك أنت من الشخصيات التى تجيد التعامل مع الحالات المزاجية المتقلبة التى من شأنها السيطرة على بعض قراراتك العملية، وهذه الصفات لازمة كى تتولى مناصب قيادية.

على الصعيد العاطفى
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الأصدقاء بالنسبة هم مركز الكون لذلك فإن تمسكك بالأصدقاء الذين تعرفهم منذ فترة طويلة، يؤكد لك أن المشاعر لا يمكنها التغير بسهولة و لا تحتاج إلا لبعض الوقت حتى تستطيع أن تظل معهم لأطول فترة ممكنة، أنت محب للجميع لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت لأن صوت العقل يخذلك فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى
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اضغوط نفسية وتوترات كثيرة تفقدك كثير من السيطرة على وضعك الصحى تعيش برفقة الصداع و ألام القولون ولن تجد مفر من الخلل فى ضغط الدم، حاول أن تتوقف عن التفكير بشكل مؤقت حتى لا تزدادا مشكلاتك اكثر من ذلك

توقعات علماء الفلك
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يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش هذه الفترة وهو يفكر فى عدد من الأشخاص الذين ابتعدوا عنه دون سابق إنذار ويسترجع ذكريات كثيرة تزيد من شعوره بالحزن ما يتسبب له فى ضغوط نفسية كثيرة تظل هى الأكثر تحكماً فيه فى هذه الفترة.
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مصر 365

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