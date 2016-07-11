برج الدلو حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يتميز بالهدوء والاستقرار لحد كبير، سيطلب منك زملائك المساعدة و الدعم ، فعليك أن تكون جاهزا لذلك.
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على الصعيد العاطفي:الصعيد العاطفى يأخذ اهتمام كبير هذه الفترة، حيث تسرب المشاكل والقلق لعلاقتك مع شريكك فى ازدياد مستمر، عليك أن تكون اكثر حسما و تبحث بجدية عن حلول لمشكلاتك.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:لمواليد برج الدلو حاول ممارسة تمرينات اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة أو اليوجا، و ذلك بشكل منتظم من أجل تقوية العضلات وتعزيز قدرة الرئة على ان تكون فى أفضل حال.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان النجوم تنبأت لك بمنصب هام فى وظيفتك يجعلك سيغير الكثير من تفاصيل حياتك.
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