برج الدلو حظك اليوم الاثنين 11/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يتميز بالهدوء والاستقرار لحد كبير، سيطلب منك زملائك المساعدة و الدعم ، فعليك أن تكون جاهزا لذلك.الصعيد العاطفى يأخذ اهتمام كبير هذه الفترة، حيث تسرب المشاكل والقلق لعلاقتك مع شريكك فى ازدياد مستمر، عليك أن تكون اكثر حسما و تبحث بجدية عن حلول لمشكلاتك.لمواليد برج الدلو حاول ممارسة تمرينات اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة أو اليوجا، و ذلك بشكل منتظم من أجل تقوية العضلات وتعزيز قدرة الرئة على ان تكون فى أفضل حال.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان النجوم تنبأت لك بمنصب هام فى وظيفتك يجعلك سيغير الكثير من تفاصيل حياتك.