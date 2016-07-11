إرتفاع أسعار الشواطئ والوحدات المصيفية بالاسكندرية

تعد محافظة الاسكندرية، العاصمة الثانية لمصر، أحد أهم المدن الساحلية والمصيفية، ومقصد العديد من مختلف محافظات مصر ، حيث تستقبل الاسكندرية نحو 4 مليون وافد ومصطاف سنويا لقضاء أجازة الصيف، ومن المتوقع ان تشهد المحافظة اقبالا كبيرا هذا الموسم والذى بدأ فى أعقاب عيد الفطر المبارك مباشرة.

و قد شهدت الوحدات المصيفية التى يستأجرها المصطافين، لقضاء اجازة الصيف ارتفاع كبير فى الاسعار هذا العام، حيث تراوحت الاسعار من 300 جنية إلى 800 جنية فى اليوم الواحد، وذلك وفق قربها أو بعدها عن البحر، ووفق التجهيزات الداخلية للوحدة السكنية، وشهدت منطقة ميامى خالد بن الوليد، مقصد المصطافين بالاسكندرية، ارتفاع فى اسعار الوحدات المصيفية بها والتى تراوحت من 300 إلى 600 جنية.

و يقول سليمات السيد، أحد "سماسرة " الوحدات المصيفية بالاسكندرية، أن الاسعار شهدت ارتفاعا كبيرا هذا العام، بسبب غلاء المعيشية، وارتفاع أسعار الكهرباء والماء والغاز، وأشار ل"اليوم السابع " إلى أن الاسكندرية مازالت مقصد العددى من المصطافين من مختلف المحافظات ومن كافة الستويات الاجتماعية، وهناك عشاق لعروس البحر المتوسط ويحرص على قضاء الاجازة بها بالرغم من السفر إلى أماكن سياحية أخرى بمصر مثل الغردقة أو شرم الشيخ الا أن الاسكندرية دائما لها سحرها الخاص .

يأتى ذلك فى حين شهدت الغرف الفندقية ارتفاعا أيضا فى اسعارها، حيث يوجد بالاسكندرية 46 فندفا، تراوحت أسعار الغرفة الفندقية الواحدة من 500 إلى 2500 جنية فى الليلة الواحدة، وجاءت نسبة الاشغالات خلال عيد أجازة عيد الفطر بنسبة تراوحت من 85 إلى 95%.

و لم يقتصر ارتفاع اسعار المصيف هذا العام بالاسكندرية على الوحدات المصيفية فقط، بل شهدت بعض الشواطئ التى قامت محافظة الاسكندرية بتطويرها وطرحها للايجار بنظام الشواطئ السياحية، إلى ارتفاع اسعارها ايضا مثل شاطئ ستنالى والبوريفاج والمندرة السياحى، وارتفعت الاسعار من 10 جنية إلى 15 جنية هذا العام.

فى حين أكد اللواء " احمد حجازى " وكيل وزارة رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، على أن تقسيم شواطئ الاسكندريه، جاء ليتناسب مع كافة طبقات المجتمع مع مراعاة البعد الانسانى والاجتماعى

>مشيرا إلى ان الشواطئ مقسمه إلى شواطئ مجانيه وعددها 5 شواطئ وهى ( جليم – شهر العسل – الهانوفيل – المكس – سيدى كرير ) ومجانيه أى المجانيه التامه من دخول للشاطئ والاستمتاع برماله ومياهه وكافة الخدمات، حيث يسمح للمصطاف بدخوله بالشمسيه والكرسى الخاص به – وفى حالة رغبته فى تأجير شمسيه يكون سعرها 3 جنيه للشمسيه، وواحد جنيها للكرسى من منفذ البيع الخاص بالمحافظه مع استخدام جميع الخدمات مجانا وحدات خلع الملابس ودورات المياه.

بالاضافة إلى شواطئ بنظام الخدمه لمن يطلبها وهى ( ميامى – سيدى بشر – ابو هيف 1 – ابو هيف 2 – الانفوشى 1 – الانفوشى 2- الدخيله شرق – الدخيله غرب – هدير – تقسيم الملاح – السلام – زهراء الهانوفيل – ابو يوسف 0 فاميلى بيتش – شط اسكندريه – الصفا ) وهى تجمع بين الشواطئ المجانيه والخدمه لمن يطلبها حيث اذا اراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسيه والكرسى الخاص به فليدخل دون دفع اى مقابل بل واستمتاعه بكافة الخدمات والمرافق على الشاطئ مجانا

>اما فى حالة الرغبه فى تأجير شمسيه فيكون رسم دخول الفرد ( 5 جنيهات ) اى ان اسره مكونه من اربعة افراد تتكلف ( 20 جنيها ) وتستمع بشمسيه واربعة كراسى وترابيزه وايضا استخدام المرافق والخدمات.

و حول شواطئ مميزه أشار إلى انها 19 شاطئ وهى ( المندره 2 – المندره 3 – العصافره 1 – العصافره 2 – ميامى المميز – سيدى بشر – سيدى بشر 1 – ابو هيف المميز – السرايا – السلسله – القويرى – بليس – بليس 2 – البيطاش 1 – البيطاش 2 – الهانوفيل مميز شرق – الهانوفيل 2 – ابوتلات 1 – ابو تلات2.

وهى شواطئ غير مسموح فيها بنزول شمسيه وكرسى – ورسم دخول الفرد ( 7 جنيهات ) اى ان اسره مكونه من اربعة افراد تكلفة دخولها ( 28 جنيها ) مع الاستمتاع بشمسيه و( 4 كراسى ) وترابيزه واستخدام كافة المرافق والخدمات، وأضاف أن الشواطئ السياحيه عددها 3 وهى (المندره 1 – البوريفاج – ستانلى)، سعر دخول الفرد ( 15 جنيهات ) لانها مؤجره بنظام B.O.T.

و أكد اللواء احمد حجازى ، وكيل وزارة رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالاسكندرية، على استعداد الاسكندرية لاستقبال موسم الصيف ب 40 شاطئ، و ان المزايدات الخاصة بالشواطئ قد حققت نجاحا كبيرا حيث ارتفعت القيمه إلى اربعة اضعاف العام الماضى مشيرا إلى ان هذه الاموال تستخدم لحماية الشواطئ وصيانتها.

من جانبة حذر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، مستأجرى شواطئ الاسكندرية من استغلال المصطافين والوافدين إلى المحافظة .

و وجه محافظ الاسكندرية المسئولين بالمحافظة بالمرور الدورى على المتنزهات والشواطئ والتأكد من عدم استغلال الرواد والزائرين فى رفع أسعار خدمات الشواطئ التى أعلنتها المحافظة والإهتمام بالشواطئ المجانية ونظافتها، محذرا من أى إساءة فى حق الإسكندرية

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: استقبلنا 1.5 مليون مصطاف.. وإنقاذ 150 غريق

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