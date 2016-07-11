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منتخب الشباب يفقد ' بلدوزر ' الزمالك في مباراة أنجولا المصيرية

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منتخب الشباب يفقد ' بلدوزر ' الزمالك في مباراة أنجولا المصيرية منتخب الشباب يفقد ' بلدوزر ' الزمالك في مباراة أنجولا المصيرية

يفقد منتخب للشباب مهاجمه مصطفى محمد في لقاء أنجولا المصيري، الأخير قبل كأس الأمم الإفريقية للشباب.

سجل مصطفى هدف منتخب مصر الوحيد الذي فاز به على أنجولا في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد.

ونال مهاجم شباب الزمالك بطاقة صفراء بسبب تماديه في الاحتفال بالهدف، وهي البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات ليغيب عن لقاء الإياب ضد أنجولا، حسب تصريحات مدربه.

وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة نايل سبورت عقب اللقاء: "سأسافر إلى أنجولا بكل اللاعبين، لكنني لا أعرف حتى الآن مصير لاعبي الأهلي، فضلا عن عدم سفر مصطفى محمد للإيقاف".

يذكر أن مصطفى محمد يشتهر وسط فرق الشباب بالزمالك باسم "خليفة عمرو زكي" لتشابه طريقة لعبه مع بلدوزر منتخب مصر السابق.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات يوم 23 يوليو الجاري.

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