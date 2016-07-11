هل تحصل نانسي عجرم على 2 مليون دولار تعويضا من شركة تجميل؟

أقرت جهات التحقيق بمصر حق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بطلب تعويض من إحدى شركات التجميل المحلية، بعدما وضعت صورتها بدون الحصول على إذن مسبق منها أو التعاقد معها، وتقرر إحالة دعوى نانسي لمحكمة خاصة للنظر في قيمة التعويض حيث تطالب باثنين مليون دولار.

المطربة اللبنانية الأكثر شعبية في مصر أكدت في دعواها أنها فوجئت بانتشار دعاية لمستحضر خاص للعناية بالشعر يتضمن صورتها، استغلالا لاسمها و شعبيتها دون إذن منها أو حتى إخطارها، وطلبت تعويضا 2 مليون دولار نظير استغلال اسمها الفني وصورتها، وأكدت التحقيقات صحة الشكوى، فتقرر إحالة ملق القضية لمحكمة جنوب الجيزة، لتقدير التعويض المناسب.

وكانت نانسي قد حذرت سابقا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من أن الدعاية المنتشرة في مصر لهذا المنتج لا تعرف عنها شيئا، وتمت دون موافقتها، ونشرت الصفحة الرسمية لنانسي عجرم بيان جاء فيه: يصرّح مكتب الفنانة نانسي عجرم بأنها لم تصور أو توقع أي عقد دعائي مع شركة (مان لوك)، وأنها سجّلت أغنية لمصر تدعى (المصري مان) وحسب وهي حالياً بصدد إقامة دعوى جزائية بحق المعتدين والمخالفين وكل من استغل اسمها وصورتها عن غير حق.

بالصور: عين الحسود تحرق العروس نجلاء بدر