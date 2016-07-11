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ضبط 4 قطع سلاح بدون ترخيص بحوزة مزارع فى نجع حمادى

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ضبط 4 قطع سلاح بدون ترخيص بحوزة مزارع فى نجع حمادى ضبط 4 قطع سلاح بدون ترخيص بحوزة مزارع فى نجع حمادى
تمكن ضباط مركز شرطة نجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط مزارع بحوزته 4 قطع سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مصطفى.ح، 57 سنة مزارع بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، بعد ورود معلومات بحيازته لكمية من السلاح والذخيرة بدون ترخيص، وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 فرد روسى محلى الصنع، وبندقية خرطوشة و20 طلقة و2 خزينة.

وأفاد الأجهزة الأمنية، أنه بمواجهة المتهم أقر بحيازته للسلاح بسبب الخلاف بين عائلته وعائلة أخرى بالقرية، حيث وردت معلومات تفيد بقيام أفراد العائلتين بتجميع السلاح للخلاف القائم بينهما، والذى أسفر عن مقتل سيد محمد عثمان من عائلة الجزارين المسجل برقم المحضر 2763 /2014.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.


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