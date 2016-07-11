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يورو 2016.. البرتغال تقهر فرنسا بهدف “إيدير” وتحصد اللقب الأول في تاريخها

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يورو 2016.. البرتغال تقهر فرنسا بهدف “إيدير” وتحصد اللقب الأول في تاريخها يورو 2016.. البرتغال تقهر فرنسا بهدف “إيدير” وتحصد اللقب الأول في تاريخها

رونالدو يرفع كأس يورو لأول مرة في التاريخ

فاز البرتغالي، على نظيره الفرنسي، في نهائي كأس أمم أوروبا “اليورو”، في نسخة 2016، المقامة في فرنسا، ليحصد البرتغال اللقب الأول له في البطولة طوال تاريخه.

وبدأت المباراة بقوة وشهدت سيطرة المنتخب الفرنسي طوال أحداث المباراة، وكاد أن يتقدم في النتيجة أكثر من مرة لولا وقوف الحظ والقائم بجوار البرتغال، ثم امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية ليخطف البرتغالي إيدير لوبيز الفوز بهدف من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 109 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة يحرز المنتخب البرتغالي اللقب للمرة الأولى، ويحقق المفاجأة الكبرى، حيث لم يكن برازيل أوروبا من بين المرشحين للفوز باللقب الأوروبي.

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