«محمد رمضان» نجم تنبأ “عمر الشريف” له بالعالمية..ويحلم بتجسيد أحمس فى عمل ضخم

كتب: محمد جمال

حقق النجم محمد رمضان نجاحا جماهيريا في موسم رمضان 2016 بمسلسل “الأسطورة”، حيث حصد مايقرب من 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب واحتلاله مكانة مميزة بين الأعمال الدرامية، مما جعله من اكثر الأعمال الدرامية اهتماما ومشاهدة فى الوطن العربى، وكان هذا المسلسل النقلة الثانية له فى مشواره التلفزيونى بعد مسلسل ابن حلال الذى حصد من خلاله أعلى نسبة مشاهدة فى الأعمال الدرامية فى الموسم الرمضانى السابق.

ليس هذا فحسب بل يطل محمد رمضان مرة آخرى على جمهوره في العيد من خلال مسرحية “أهلا رمضان” والتى لاقت نجاحأ كبيرا ومفاجئأ حيث وصلت إيراداتها فى يومها الأول على مسرح الهرم “الزعيم سابقا” 210 ألف جنيه وهو أعلى ايراد فى تاريخ المسرح كما واصلت نجاحها فى ثالث أيام العيد حيث حققت 100 الف جنية، وذلك بالرغم من إقامة مباراة الأهلى والزمالك في نفس التوقيت، وبهذا الرقم يكون إجمالي ما حققته المسرحية حتى اليوم حوالي 800 ألف جنيه، وهذا يدل على النجاح الذى حققة محمد رمضان خلال مسيرتة الفنية، وليست هذة المرحلة الأولى فى مسرحيات محمد رمضان بل تم عرض مسرحية رئيس جمهورية نفسه التى حقتت نجاحا كبيرا وإسهاما فى عودة المسرح.

“بداية قصة النجاح و انضمامة للمسرح”

ولد محمد رمضان، يوم 23 مايو عام 1988م في القاهرة، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تزوج ولكنه انفصل عن زوجته عقب زواج استمر حوالي 4 سنوات أنجب خلالها ابنته الأولى “حنين”.

بزغت الموهبة الفنية للمصري “محمد رمضان” وهو لا يزال طالبًا بالمدرسة، فكان يهوى التقليد حتى شجعه أحد المدرسين على الانضمام إلى الفريق المسرحي ونال جائزة أحسن موهوب على مستوي الجمهورية ثلاثة مرات متتالية.

بدأ رمضان، التمثيل في مسرح المدرسة وحصل على جائزة أحسن موهوب على مستوى الجمهورية ثلاث مرات متتالية، وهو الأمر الذي لم يحدث مع أي ممثل آخر، بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم احكي يا شهرزاد جعل الجميع يطلقون عليه أحمد زكي الجديد، بعدها أصبح من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية للغاية وكان أهمها أفلام الألماني،عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.

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“الاقتناع بموهبة محمد رمضان و رأى النقاد في موهبته”

“رمضان” استطاع من خلال موهبته أن يجذب إليه الناقد الصحفي “أحمد عبد الحميد” نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي أشاد به على صفحات الجرائد وتمكن من إقناع والديه بتبني موهبته وإلحاقه بمعهد الفنون المسرحية.

وقد وجه الناقد الفني طارق الشناوي راية فى النجم «محمد رمضان في «الأسطورة» وقال إنه أكثر نجم يمتلك جاذبية، لكن هذه الجاذبية يجب أن تتوظف في موضوعات مكتوبة بشكل أعمق من ذلك، لكن لا شك أنه النجم الأول القادر على الجذب وسط هذا الكم من النجوم، وبكل تأكيد محمد رمضان أكثر نجم في هذا الجيل استطاع أن يتواصل مع الجمهور.

كانت البداية الحقيقة لمشوار الفنان الشاب من خلال دور “أحمد زكي” في مسلسل “السندريلا” الذي لاقى من خلاله الكثير من القبول، إلا أنه قرر الخروج من عبائه تجسيد السير الذاتية ليشارك في نفس العام بطولة مسلسل “أولاد الشوارع” الذي يعتبر انطلاقة جديدة لمسيرته الفنية.

انطلق “رمضان” بعد ذلك على الساحة الفنية من خلال مجموعة من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: “حنان وحنين” و”في أيد أمينة” و”هالة والمستخبي” و”هانم بنت باشا” و”الجماعة” و”إحنا الطلبة” و”دوران شبرا” و”كاريوكا”، بينما من أهم أدوار بالسينما “رامي الاعتصامي” و”احكي يا شهرزاد” و”الشوق” و”حصل خير” و”ساعة ونص”.

محمد رمضان هو الممثل المصري الوحيد الذي أشاد به النجم العالمي “عمر الشريف” واختاره ليكمل مسيرته مع العالمية، التي أصر على دخولها عن طريق البوابة المحلية حيث يُعد الحلم الأكبر للفنان الشاب هو تقديم شخصية “أحمس” في عمل تاريخي ضخم.