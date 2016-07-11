مصرع شخص علي يد شقيقة و8 آخرين بسبب دراجة بخارية ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

لقي اليوم شاب في العقد الثاني من عمرة مصرعة في عزبة السنطة بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف علي يد شقيقة و8 أخرين بسبب إتهامه بسرقة دراجة بخارية منهم.

تلقي اللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركزشرطة ناصر يفيد بإستقبال المستشفي المركزي ،جثة شاب يدعي حسن، س 18 عام، مقيم عزبة السنطة بدائرة المركز به عدة كدمات وجروح.

وتبين من التحريات الأولية للمباحث أن الشاب لقي مصرعة بعد تلقية ضرب مبرح من شقيقة و8 أخرين جميعهم مقيمين عزبة السنطة، بسبب أتهامهم لة بسرقة دراجة بخارية منهم.

تحرر محضر بالواقعة وألقت قوات الشرطة القبض علي ال9 المتهمين.