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شرطة دالاس: مرتكب الهجوم كان يخطط لاعتداءات أكبر بالمتفجرات

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شرطة دالاس: مرتكب الهجوم كان يخطط لاعتداءات أكبر بالمتفجرات شرطة دالاس: مرتكب الهجوم كان يخطط لاعتداءات أكبر بالمتفجرات

الشرطة الأمريكية – أرشيفية

أعلن رئيس شرطة مدينة دالاس الأمريكية، ديفيد براون، اليوم الأحد أن المهاجم الذي قتل 5 ضباط كان يخطط لهجمات أكبر قد تكون بالمتفجرات.

جاء ذلك خلال إفادة براون بالتفاصيل الجديدة حول القاتل – الذي كتب بدمه حروفا على حائط جراج سيارات كان يختبئ به قبل أن يقتله إنسان آلي مسلح بقنبلة – وكيف كان يغني ويضحك ويسخر من الضباط أثناء التفاوض معهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال براون “إن الدلائل أظهرت أن ميكا جونسون (25 عاما)، وهو جندي أمريكي من أصل أفريقي على قوة الاحتياط، كان يتدرب على التفجيرات، كما كان يمتلك المواد المتفجرة التى لها القدرة على إحداث آثار مدمرة في المدينة ومنطقة شمال ولاية تكساس.

وتابع براون “نحن مقتنعون أن المشتبه به كان لديه خططا أخرى، وأنه كان يعتقد أن ما يفعله هو عمل صالح”، مشيرا إلى اعتقاده بأن نية القاتل كانت “أن يجعلنا ندفع ثمن ما يراه هو جهود قوات تنفيذ القانون في معاقبة الملونين”، بما في ذلك إطلاق النار القاتلة من الشرطة على أمريكيين من أصول أفريقية في لويزيانا ومينيسوتا، التي حدثت قبل أيام من الواقعة، حيث أكد براون أن “جونسون كان لديه نية إصابة المزيد منا”.

وتحدث براون عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات التي استمرت ساعتين بين الشرطة وجونسون، قائلا “إن المشتبه به طلب التحدث مع مفاوض أسود، وقام بالغناء والضحك وسأل عن عدد الشرطيين الذين قتلهم”، موضحا أن جونسون كتب الحرفين “آر” و”بي” بدمه على الحوائط في جراج السيارات الذي اختبأ به، في إشارة إلى أنه أصيب، ولكن لم يتضح بعد إلى ما تشير تلك الأحرف.

وأضاف أن الشرطة تفحص حاليا جهاز الحاسب الشخصي لجونسون وهاتفه المحمول، مؤكدا عدم استبعاده احتمالية أن يكون آخرون متورطين في الواقعة.

أ ش أ

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