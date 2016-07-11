صور..الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو وشكري شاهدا نهائي “يورو2016″

نشرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على فيس بوك صورًا تشير إلى متابعة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية المصري سامح شكري نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″ بين فرنسا والبرتغال.

ونشرت الصفحة قبل ذلك صورًا تظهر استقبال نتنياهو وزوجته سارة لشكري بمقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

ووصل شكري صباح اليوم الأحد تل أبيب في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول مصري لإسرائيل منذ 9 سنوات حيث عقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلي.