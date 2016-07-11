البنتاجون: الإفراج عن معتقل يمني محتجز بجوانتانامو منذ أكثر من 14 عاما

أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية ، اليوم الأحد ، عن معتقل يمني الجنسية بعد أن قضى أكثر من 14 عاما في مركز الاعتقال الأمريكي في جوانتانامو بخليج كوبا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن البنتاجون أوضح – في بيان أصدره بهذا الصدد – أن المعتقل اليمني فايز أحمد يحيى سليمان (40 عاما) تم إرساله إلى إيطاليا .

وأعربت الولايات المتحدة في البيان عن شعورها بالامتنان إزاء البوادر الإنسانية التي تقدمها حكومة إيطاليا، ورغبتها في دعم الجهود التي تبذلها واشنطن لإغلاق معتقل جوانتانامو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الإفراج عن المعتقل اليمني يخفض عدد المحتجزين في القاعدة الأمريكية في كوبا إلى 87 سجينا.

ويعد سليمان واحدا من أكثر من عشرين سجينا بجوانتانامو يتوقع إطلاق سراحهم خلال الأسابيع المقبلة ، وتظهر سجلات الجيش الأمريكي أن سليمان كان يشتبه في قتاله في صفوف القاعدة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.

أ ش أ