3 آثار جانبية للإفراط فى تناول الشيكولاتة أبرزها السمنة ومرض السكر

قد يفضل الكثير من الأشخاص الشيكولاتة، وذلك بغرض تحسين المزاج أو الحالة النفسية، مما يتطلب ذلك استهلاك الكثير منها، ولكن وجد أن لها العديد من الآثار الجانبية.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "livestrong" العديد من الآثار الجانبية السلبية للإفراط فى تناول الشوكولاتة، فإنها تحتوى على كميات كبيرة من الزبدة والسكر والقشطة، حيث أثبتت العديد من الدراسات آثار جانبية لاستهلاك الشيكولاتة بكميات كبيرة وتتضمن الآتى:

1.زيادة الوزن وأمراض القلب: ووفقا للتقرير فأن شريحة واحدة من الشيكولاتة الحليب تحتوى على 44 جراما و235 سعرا حراريا و13 جراما من الدهون و8 من الدهون المشبعة و221 جراما من السكر، ونتيجة لذلك فإن الدهون المشبعة ترفع نسبة الكولسترول فى الدم خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أن السكر الموجود فى الشيكولاتة ليس له قيمة غذائية ويسبب زيادة فى الوزن.

2.الإصابة بمرض السكر وتسوس الأسنان :لأن قطعة واحدة من الشيكولاتة تحتوى على 26 جراما من الكربوهيدرات المكررة، التى يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم وتقاوم الأنسولين فى الجسم، ربما يؤدى ذلك إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

3.آثار الكافيين: يحفز الجهاز العصبى المركزى، كما أن تناول الكثير من الأطعمة التى تحتوى على مادة الكافيين مثل الشيكولاتة قد ينتج عنها سرعة فى ضربات القلب والقلق والاكتئاب والأرق ومشاكل النوم والغثيان والقىء.

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