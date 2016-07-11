تعرف على حساسية الحيوانات الأليفة والعوامل المسببة لها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك أحد أنواع الإصابة بالحساسية تكون ناتجة عن الحيوانات الأليفة، ويمكن أن تؤدى إلى نوبات الربو والحكة وسيلان الأنف وضيق التنفس، وتشير الأبحاث إلى أن القطط والكلاب والخيول من أسوأ الحيوانات التى تثير الحساسية، وذلك ليس بسبب الشعر أو الفراء، ولكن يكون من قبل الوبر وإفرازات الغدة الدهنية واللعابية.

وحسب التقرير فإن المادة الرئيسية المسببة للحساسية فى القطط والأكثر فاعلية هى مادة تسمى "Fel d1"، ويتم نقلها على الفراء عن طريق اللعاب عندما تقوم القطط بتنظيف نفسها بنفسها عن طريق اللعق أو النفس، كما تشير الأبحاث إلى أن بول الكلاب والقطط والفئران جميعها تفرز المادة التى تعمل على إثارة الحساسية.

وتابع أن هناك العديد من العوامل التى تؤدى إلى انتشار مسببات الحساسية المتواجدة فى الحيوانات الأليفة إلى جميع أنحاء المنزل، وظهور أعراض الحساسية وتشمل تيارات الهواء من تكييفات الهواء والمراوح أو رفع الستائر والمشى على الأرض والوسائد والأغطية والأثاث، فجمعيها تحتوى على مواد تؤدى إلى إثارة الحساسية.

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