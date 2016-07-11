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اشتباكات بين الشرطة ومثيري الشغب في محيط ساحة المشجعين أمام برج ايفل

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اشتباكات بين الشرطة ومثيري الشغب في محيط ساحة المشجعين أمام برج ايفل اشتباكات بين الشرطة ومثيري الشغب في محيط ساحة المشجعين أمام برج ايفل

أرشيفية

اندلعت مساء اليوم الأحد اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات من مثيري الشغب، حاولوا اقتحام ساحة المشجعين المقامة أمام برج ايفل بمناسبة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016).

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق، أن ساحة التشجيع أغلقت أبوابها بعد أن استقبلت الحد الأقصى من المشجعين – وهو 92 ألف شخص – ونصحت المواطنين بعدم التوجه إلى هناك، واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بعد تعرضها للرشق من قبل مثيري الشغب.

و كانت السلطات الفرنسية اتخذت تدابير أمنية مشددة استعدادا لمباراة النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016)، والتي تجمع منتخبي فرنسا والبرتغال على ملعب “ دو فرانس” بالضاحية الباريسية.

وأعلن مدير شرطة باريس، ميشيل كادو، حشد 1300 شرطي في محيط الاستاد فضلا عن 1400 في ساحة المشجعين الرئيسية الكائنة أمام برج ايفل، لمنع أي أعمال شغب محتملة، وتحسبا لخطر العمليات الإرهابية.

أ ش أ

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