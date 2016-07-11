أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. مصرع 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بطريق سوهاج قنا

Google+ Print
بالصور.. مصرع 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بطريق سوهاج قنا بالصور.. مصرع 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بطريق سوهاج قنا
تمكن فريق وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، عقب الدفع بكافة المعدات برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة وتقطيع سيارة ملاكى حطمتها سيارة نقل كبيرة، من استخراج جثامين 6 أشخاص من بينهم 3 سيدات وطفلان، على أثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى سوهاج قنا بالقرب من منطقة الكوامل.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارة ملاكى وأخرى نقل ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، وتم استخراج جثامين 6 ضحايا من داخل السيارة الملاكى التي تهشمت بالكامل بعد تقطيعها وتم نقلهم للمستشفى العام.

وقد أشارت التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية ، والعميد منتصر عبدالنعيم ، رئيس فرع الأمن العام بوقوع الحادث على طريق سوهاج قنا الغربى بين السيارة رقم 50158 ملاكى قنا قيادة حسن على أحمد محمد وبين سيارة نقل تحمل رقم 9632 نقل سوهاج قيادة حماده أحمد العارف .

نتج عن الحادث وفاة 3 سيدات وقائد السيارة الملاكى ، وطفلين وتم استخراج الجثامين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى ونقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

حادث (1)
>

السيارة النقل والسيارة الملاكى على الطريق بعد الحادث

حادث (2)
>

تحطم السيارة الملاكى بالكامل على من بداخلها

حادث (3)
>

السيارة الملاكى تحولت علبة سردين بعد الحادث

حادث (4)
>

السيارة نقل ملقاه على الطريق بعد الحادث المروع

حادث (5)
>

قوات الإنقاذ البرى بسوهاج تصل مكان الحادث

حادث (6)
>

3 سيارات إسعاف بمكان الحادث لنقل المتوفين

حادث (7)
>

السيارة الملاكى بعد تقطيعها لاستخراج الجثامين

حادث (8)
>

جثامين الضحايا على الأرض بعد أستخراجها من السيارة

حادث (9)
>

السيارة الملاكى بعد الحادث على الطريق الصحراوى


>مصرع 2 وإصابة 6 فى حادثين متفرقين بسوهاج وجنوب سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365