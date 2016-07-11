بالصور.. مصرع 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بطريق سوهاج قنا

تمكن فريق وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، عقب الدفع بكافة المعدات برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة وتقطيع سيارة ملاكى حطمتها سيارة نقل كبيرة، من استخراج جثامين 6 أشخاص من بينهم 3 سيدات وطفلان، على أثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى سوهاج قنا بالقرب من منطقة الكوامل.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع حادث مروع بين سيارة ملاكى وأخرى نقل ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، وتم استخراج جثامين 6 ضحايا من داخل السيارة الملاكى التي تهشمت بالكامل بعد تقطيعها وتم نقلهم للمستشفى العام.

وقد أشارت التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية ، والعميد منتصر عبدالنعيم ، رئيس فرع الأمن العام بوقوع الحادث على طريق سوهاج قنا الغربى بين السيارة رقم 50158 ملاكى قنا قيادة حسن على أحمد محمد وبين سيارة نقل تحمل رقم 9632 نقل سوهاج قيادة حماده أحمد العارف .

نتج عن الحادث وفاة 3 سيدات وقائد السيارة الملاكى ، وطفلين وتم استخراج الجثامين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى ونقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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السيارة النقل والسيارة الملاكى على الطريق بعد الحادث



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تحطم السيارة الملاكى بالكامل على من بداخلها



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السيارة الملاكى تحولت علبة سردين بعد الحادث



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السيارة نقل ملقاه على الطريق بعد الحادث المروع



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قوات الإنقاذ البرى بسوهاج تصل مكان الحادث



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3 سيارات إسعاف بمكان الحادث لنقل المتوفين



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السيارة الملاكى بعد تقطيعها لاستخراج الجثامين



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جثامين الضحايا على الأرض بعد أستخراجها من السيارة



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السيارة الملاكى بعد الحادث على الطريق الصحراوى

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