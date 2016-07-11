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نيابة الإسكندرية تقرر ضبط وإحضار رئيس حى شرق السابق

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نيابة الإسكندرية تقرر ضبط وإحضار رئيس حى شرق السابق نيابة الإسكندرية تقرر ضبط وإحضار رئيس حى شرق السابق
قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، ضبط وإحضار اللواء خالد فوزى، رئيس حى شرق السابق بتهمة تقاضى الرشوة.

كما قررت النيابة حبس نائبه محمد أبو شبانة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبط سائق رئيس الحى الشخصى أثناء تعاطيه رشوة، وأثبتت التسجيلات و التحريات تعاطيه رشوة من قبل أحد الأشخاص، لإنهائه بعض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار إزالة.

واعترف السائق، أن ما فعله بالاتفاق مع رئيس الحى ونائبه، حيث قررت النيابة فتح التحقيق مع رئيس الحى السابق، وطلب ضبطه وإحضاره ، وحبست نائبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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