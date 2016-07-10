مع تصاعد أعمال العنف..البحرين والبهاما والإمارات تنصح مواطنيها بأمريكا بالحذر

طالبت ثلاث دول مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بتوخي اليقظة والحذر أثناء زيارتهم للمدن التي شهدت احتجاجات عنيفة بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار من جانب الشرطة ضد أمريكيين من أصل أفريقي.

وعادة ما تصدر الولايات المتحدة تحذيرات مماثلة لمواطنيها لتجنب السفر أو توخي الحذر في بلدان تشهد أعمال عنف أو حالة من عدم الاستقرار.

لكن صارت الولايات المتحدة الآن موضع قلق في بلدان بالشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي بعد خروج مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأمريكية مطلع هذا الأسبوع مما أدى إلى حالات اعتقال واشتباكات وإصابات جراء اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وبحسب رويترز كتبت سفارة البحرين لدى الولايات المتحدة في صفحتها على تويتر يوم السبت “يرجى الابتعاد عن مناطق المظاهرات في الولايات المتحدة. للطوارئ يرجى الاتصال.”

كما حذرت البهاما مواطنيها وغالبيتهم من أصل أفريقي يوم الجمعة من زيارة المدن الأمريكية التي وقعت فيها حالات “إطلاق نار على شبان أفارقة من جانب ضباط الشرطة.”

وقالت وزارة خارجية البهاما في إرشاد بشأن السفر “الشبان خصوصا مطالبون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في المدن التي شهدت أعمال عنف أثناء تعاملهم مع الشرطة. لا تكونوا عدائيين واحرصوا على التعاون.”

كما حثت دولة الإمارات طلابها المبعوثين وغيرهم من مواطنيها الموجودين في الأراضي الأمريكية على توخي الحذر واستخدمت ذات اللغة التي تستخدمها الخارجية الأمريكية في تحذير رعاياها في بلدان أخرى وقعت ضحية لهجمات المتطرفين.

وكتب سفارة الإمارات بالولايات المتحدة في صفحتها على تويتر يوم السبت “تنبيه لرعايا دولة الإمارات في أمريكا: الرجاء الابتعاد عن الاحتجاجات والاتصال بالسفارة إذا احتجت إلى المساعدة.”