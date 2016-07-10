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محافظ دمياط يبحث الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى

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محافظ دمياط يبحث الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى محافظ دمياط يبحث الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المهندس أمين العطار مدير عام الإسكان الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمراحله الثلاث بنطاق محافظة دمياط لمراجعة وتدقيق بيانات المرحلتين الأولى والثانية والتى تم تسليمها لوزارة الإسكان وفى انتظار التسكين واستعراض خطة عمل المرحلة الثالثة وتذليل أى معوقات تواجه التنفيذ.

وأوضح مدير عام الإسكان أن إجمالى العمارات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بلغت 48 عمارة بعدد 1260 وحدة تتضمن المرحلة الأولى 35 عمارة بعدد 948 وحدة سكنية شملت "18 عمارة بشطا 1 بعدد 502 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ للإنشاء والمرافق 100% موضحًا أنه تم الرصف والإنارة بين العمارات السكنية لأول مرة بناء على طلب المحافظ، و8 عمارات بعزبة البرج من بينها 4 عمارات بعدد 96 وحدة بنسبة تنفيذ الإنشاء والمرافق 100% وجارى الانتهاء من الكهرباء و4 عمارات بعدد 96 وحدة بنسبة تنفيذ 85% وجارٍ استلام موقع المرافق للتنفيذ بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحى، و9 عمارات بالزرقا بعدد 252 وحدة بنسبة تنفيذ للإنشاء والمرافق 100%".

وأضاف مدير عام الإسكان أن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى تتضمن 13 عمارة بعدد 312 وحدة سكنية شملت 10 عمارات "بشطا 2" بعدد 192 وحدة من بينها 8 عمارات بنسبة تنفيذ للإنشاء والمرافق 100%وعدد 2 عمارة بنسبة تنفيذ 80% وجارٍ توصيل المرافق ،وعمارتين بالركابية بعدد 48 وحدة بنسبة تنفيذ للإنشاء والمرافق 100%، وعمارة بكفر البطيخ بعدد 24 وحدة بنسبة تنفيذ 100% للإنشاء والمرافق.

واطمئن المحافظ على نهو جميع الملاحظات فى المرحلة الثانية والتى تم تسليمها لوزارة الإسكان، كما تابع إجراءات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى وتبلغ 1464 وحدة، وأكد المحافظ أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان بشأن قطع الأراضى المتاحة فى المحافظة لتنفيذ المرحلة الثالثة حيث وضعت الوزارة شرطا للبدء فى الانشاء بحيث لا تقل مساحة الأرض عن ألف مترًا للقطعة الواحدة حتى تتمكن الوزارة من إنشاء 3 عمارات بكل موقع وذلك نظرًا للتكلفة الاقتصادية والإنشائية للوحدات السكنية.


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