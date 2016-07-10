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"التأمين الصحى" بالشرقية: لا توجد قوائم انتظار لمرضى الكبد بعيادة منيا القمح

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"التأمين الصحى" بالشرقية: لا توجد قوائم انتظار لمرضى الكبد بعيادة منيا القمح "التأمين الصحى" بالشرقية: لا توجد قوائم انتظار لمرضى الكبد بعيادة منيا القمح
قام الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام الفرع التأمين الصحى بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور على عيادة منيا القمح.

وهنأ عبد الحفيظ العاملين والمرضى بها بعيد الفطر المبارك، وتفقد أقسام العيادة المختلفة وسأل بعض المرضى المترددين بالعيادة عن أى شكوى تواجههم، فتقدم البعض منهم بشرح شكواه وتم حلها على الفور.

ولاحظ عبد الحفيظ تواجد العاملين والأطباء والتمريض فى أماكن عملهم، وعلى رأسهم الدكتورة سمية عبد الحافظ مديرة العيادة، ومحمد على عبد العليم مدير الشئون المالية والإدارية بالعيادة، ويقدمون الخدمة الطبية للمرضى.

وشكر مدير التأمين الصحى بالشرقية مسئولى لجنة الكبد بالعيادة على انتظام العمل بها وعدم تواجد قوائم انتظار للمرضى، وتم التنبيه بضرورة استيفاء ملفات مرضى الكبد وإصدار القرار بالعلاج فى خلال يومين، ويتم الصرف أول بأول حتى لا توجد أى قوائم انتظار للمرضى.


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