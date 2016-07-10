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"علوم البحار": دراسة عاجلة حول حوت مارينا وتسليمها للتعليم العالى غدا

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"علوم البحار": دراسة عاجلة حول حوت مارينا وتسليمها للتعليم العالى غدا "علوم البحار": دراسة عاجلة حول حوت مارينا وتسليمها للتعليم العالى غدا
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس معهد علوم البحار إن فريقا بحثيا من المعهد يقوم بإجراء دراسة عاجلة حول حوت الزعنفة، الذى ظهر مؤخرا بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى، لرصد أسباب ظهوره بهذه المنطقة، موضحا أنه من المقرر تسليمها للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى غدا .

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة سيشارك بها العديد من الأساتذة بالمعهد بأقسام مختلفة كالفيزياء والتيارات البحرية والمصايد وتصنيف الكائنات البحرية، وسيرأس الفريق البحثى الدكتور محمد وجيه الأستاذ بالمعهد ، مؤكدا أن الدراسة ستكون متكاملة حول الحوت.


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