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بالصور.. سامح شكرى يحضر مأدبة عشاء بمقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس

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بالصور.. سامح شكرى يحضر مأدبة عشاء بمقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس بالصور.. سامح شكرى يحضر مأدبة عشاء بمقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس
قال المتحدث الرسمى باسم الإسرائيلية أوفير جندلمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استضاف مساء اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري فى مقر رئاسة الوزراء بالقدس.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكرى سيحضر مأدبة عشاء فى حضور زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو،وقام الوزير شكرى بالتجول فى المقر بصحبة نتنياهو.

وكتب الوزير شكرى كلمة فى سجل كبار الزوار بمقر الحكومة الإسرائيلية وسط ابتسامات من قبل نتنياهو وزوجته سارة.

شكرى ونتنياهو (1)
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شكرى يدون كلمة فى دفتر الزوار بمقر الحكومة الإسرائيلية

شكرى ونتنياهو (2)
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مصافحة بين شكرى ونتنياهو بحضور سارة نتنياهو

شكرى ونتنياهو (3)
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نتنياهو يتحدث إلى الوزير شكرى


>بالفيديو.. نتنياهو خلال لقائه بوزير الخارجية المصرى: نرحب بمبادرة الرئيس السيسى لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.. ويدعو للقاء مباشر مع مسئولين من السلطة.. ويطلب وساطة مصرية لإعادة المفقودين فى غزة
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