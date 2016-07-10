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إصابة 15 شخص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة أجرة بسفاجا‎

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إصابة 15 شخص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة أجرة بسفاجا‎ إصابة 15 شخص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة أجرة بسفاجا‎

أرشيفية

أصيب 15 شخصًا من أسرة واحدة باصابات متفرقة  بينهم 5 حالات خطيرة، فى انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر مساء اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، وتم تحويل 5 حالات إلى الغردقة لخطورة إصاباتهم.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث سفاجا، يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من موقف النقل الخفيف بمدينة سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا من أسرة واحدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، وتم تحويل 5 مصابين إلى الغردقة لخطورة حالتهم وتحرر مخضر بالحادث.

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