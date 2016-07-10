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غرق طفل بحمام سباحة قرية سياحية بسفاجا‎

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غرق طفل بحمام سباحة قرية سياحية بسفاجا‎ غرق طفل بحمام سباحة قرية سياحية بسفاجا‎

أرشبفبة

لقى مساء اليوم الاحد، طفل فى التاسعة من عمره مصرعه غرقا داخل حمام سباحة باحدى القرى السياحية بمدينة سفاجا وتم انتشال الجثة

تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفي سفاجا المركزى، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مكتب مباحث السياحة جنوب البحر الأحمر إخطارا يفيد مصرع طفل يدعى ” مصطفى. س. م ” فى التاسعة من العمر داخل حمام سباحة داخل القرى.

علي الفور انتقل العقيد علاء صابر رئيس مباحث السياحة جنوب البحر الأحمر إلى مكان الواقعة، وتم اخطار النيابة العامة التى قام فريق منها بمعاينة الجثة والتصريح لنقلها لمشرحة مستشفي سفاجا.

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