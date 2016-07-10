المستشارة الألمانية: خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهائي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي نهائي، مشيرة إلى أن طلب 4 مليون شخص من البرلمان البريطاني فرض تصويت آخر أمر لا طائل منه.

وأضافت في حديثها لصحيفة (زد تي في) نقلته قناة (إيه بي سي) الإخبارية: “أتعامل مع الناس وفق النهايات وأعتقد بشدة أن التصويت (بالخروج من الاتحاد الأوروبي) سيتم.”

وفي تعليق على الهجرة غير الشرعية، قالت ميركل إن بلادها ستستمر في العمل على منع الهجرة غير الشرعية وأنها لن تسمح بغرق الآلاف في البحر المتوسط من أجل الهجرة.

وأضافت: “لن نسمح بأن يأتي الناس إلى هنا تحت أي ظرف وأن يفقد المئات بل الآلاف حياتهم في البحر المتوسط.”

أ ش أ