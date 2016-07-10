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محكمة اسرائيلية ترفض طلبا بمنع اسرى حماس من مشاهدة مباراة نهائى كاس اوروبا

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محكمة اسرائيلية ترفض طلبا بمنع اسرى حماس من مشاهدة مباراة نهائى كاس اوروبا محكمة اسرائيلية ترفض طلبا بمنع اسرى حماس من مشاهدة مباراة نهائى كاس اوروبا
رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاحد، طلبا تقدم به والدا جندى اسرائيلى مفقود فى قطاع غزة بعدم السماح لأسرى حركة حماس مشاهدة المباراة النهاية لكاس اوروبا لكرة القدم التى تقام الليلة بين فرنسا والبرتغال.

ويعتقد الجيش الاسرائيلى ان الجندى اورون شاؤول الذى قاتل فى الحرب فى غزة فى 2014، قتل اضافة الى الجندى هادار غولدين، ومن المعتقد ان حركة حماس تحتفظ بجثتيهما.

وتقدم والد شاؤول بطلب الى محكمة العدل العليا بان تصدر امرا الى جهاز السجون بمنع السجناء الامنيين الفلسطينيين الذين معظمهم من حركة حماس، من مشاهدة المباراة النهائية الاحد.

وقال والد شاؤول ان السماح للمعتقلين بمشاهدة المباراة يمثل "فائدة" لحركة حماس، بينما منعهم يمكن ان يضغط على الحركة لتقدم المعلومات الضرورية لاسرائيل بشان مصير الجنديين، بحسب ما نقلت المحكمة.

الا ان المحكمة قضت بأنه نظرا لان السجناء الامنيين لهم الحق فى مشاهدة التلفزيون، فانه لا يمكن منعهم من مشاهدة المباراة.

وجاء فى قرار المحكمة انه لا يوجد اى عائق قانونى امام تمكين السجناء من مشاهدة المباراة النهائية لكاس اوروبا.

وقالت المحكمة انها لا ترى علاقة بين منع السجناء من مشاهدة المباراة النهائية وبين رغبة المتقدمين بالدعوى المفهومة بالضغط على حماس للافراج عن جنودنا الاسرى او المفقودين.

والشهر الماضى قالت الامنية انها ستشكل فريقا وزاريا مهمته الضغط على حماس للتفاوض من اجل اعادة جثتين لجنديين والافراج عن مدنيين اثنين يعتقد انهما محتجزان فى غزة.

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مصر 365

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