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زعيمة المعارضة الإيرانية: عاصفة الحزم أفشلت تدخلات إيران فى اليمن

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زعيمة المعارضة الإيرانية: عاصفة الحزم أفشلت تدخلات إيران فى اليمن زعيمة المعارضة الإيرانية: عاصفة الحزم أفشلت تدخلات إيران فى اليمن
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوى إن عاصفة الحزم التى قامت بها دول التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن أفشلت تدخلات إيران فى اليمن.

ودعت خلال كلمتها فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى للمعارضة الإيرانية فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم، مجلس الأمن الدولى إلى إدانة تدخلات إيران فى دول المنطقة، مشيرة إلى أن إسقاط نظام بشار الأسد سيوقف تدخل إيران فى سوريا .

وأضافت أنه يجب حظر إرسال إيران للسلاح إلى سوريا والعراق والجماعات الإرهابية .

وأكدت رجوى أن أغلبية الإيرانيين يعارضون تدخل طهران فى شئون المنطقة، لافتة إلى أن ممارسات إيران لا تمت للإسلام بأى صلة بل شوهت صورته .


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