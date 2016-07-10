أغرب 7 أحزاب سياسية في العالم.. منهم “اتحاد العناصر الكسولة بضمير”

تؤثر ثقافات وديانات واتجاهات الشعوب، في تكوين الأحزاب من حيث عددها أو طباعها، حيث يصل عدد الأحزاب في بلاد إلى مئات، فيما تحتوي بلاد أخرى على حزبين فقط وقد لا يتواجد أحزاب فيها، كما يتواجد أحزاب عسكرية ودينية ويمينية ويسارية وغيرها.

ولكن هناك أحزاب خارجة عن المألوف، حيث تتميز هذه الأحزاب بالأبتكار من حيث أهدافها واشتراطاتها وحتى مسمياتها، وننشر لكم 7 من أغرب الأحزاب على مستورى العالم:

اولًا: “حزب المُشعوذين ومصاصّي الدماء والوثنيين” في الولايات المُتحدة الأمريكية

تأسس هذا الحزب في عام 2005، عن طريق المُصارع المُحترف جوناثان شاركلي، ويُمثل هذا الحزب اليمين المُتطرِّف، ويأتي من خلفية ليبرالية، ولكن مع بعض التغييرات الجذرية، حيث يعتقد “شاركلي” على سبيل المثال أن المجرمين المدانين بالعنف، يجب أن يتم إعدامهم بالخوزقة أمام العامّة.

ثانيًا : “حزب وحيد القرن” في كندا

بدأ هذا الحزب في عام 1963، وحتى عام 1993، ويعد هذا الحزب بوعود غريبة، فمثلاً يقدمون اقتراح للتخلص من الجريمة، عن طريق إبطال كُل القوانين، والاستيلاء على الولايات المتحدة، وسحب القطب الشمالي بقارة أنتاركتيكا، معللين ذلك بأنه “إذا تحكّمنا في أنتاركتيكا، فسنتحكم في الصقيع في هذا العالم، وإذا قامت حربٌ باردة، فسنتمكّن حينها من التغلب على الجميع”.

ثالثًا : “اتحاد العناصر الكسولة بضمير” في الدنمارك

أنشيء هذا الحزب في عام 1979، على يد الكوميدي المشهور جاكوب هاوغارد، ودعا الحزب إلى مناخ أفضل، وهدايا أفضل في الكريسماس، وأثاث أكثر رفاهيّة من متاجر “IKEA”، وفاز الحزب بمقعد في البرلمان الدانماركي في العام 1994، ولهذا الحزب قُدرة أكبر على الاحتفاظ بوعوده عن أي سياسي “عادي”.

رابعًا : “الحزب الرسمي للوحوش المجانين المُخطرفين” في المملكة المتحدة

أسس هذا الحزب دافيد ساتش، المغنّي الرئيسي في فرقة “Screaming Lord Sutch & The Savages”، وأثبت هذا الحزب شعبيته على غير المتوقع، واستطاع أن ينافس العديد مِن الأحزاب الأخرى في بعض المناطق في المملكة المتحدة، التي سئمت من الوعود الكاذبة، فقرروا أن يقوموا بتجربة بديل آخر.

خامسًا : “حزب محبي البيرة” في بولندا

بدأ هذا الحزب الانضمام إلى الحياة السياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في بولندا بفترة قصيرة، وقاد هذا الحزب الساخر جونوسز ريوينسكي، ويهدف هذا الحزب إلى التخل من إدمان الكحول، عن طريق الترويج للبيرة، بدلًا من الاعتماد على الفودكا والمشروبات الأخرى.

واستطاع هذا الحزب أن يجني شعبية ملحوظة، عن طريق شعار ابتكروه “ليست أفضل بالتأكيد، ولكنها أكثر مرحًا”، واستطاع أن يُخرِج هذا الحزب من داخله أحزابًا سياسية أكثر جِدية، وأحدهما تطور إلى حزب معروف في بولندا، ويُسمّى “حزب النموذج الاقتصادي البولندي”.

سادسًا : “الحزب الجاد جدًا” في أستراليا

استطاع هذا الحزب أن يدخل مرشحيه إلى قوائم انتخابات البرلمان في أستراليا في ثمانينات القرن الماضي، اشتهر بشدة في فترة الحرب بين أستراليا والأرجنتين؛ لأنّه رأى أن حماية السواحل الأسترالية من الغزو الأرجنتيني يمكن أن يحدث بطريقة سهلة جدًا، وهي إرسال قوافل من البطاريق لإعاقة الأرجنتينيين.

وتم حل الحزب في عام 1988، بسبب انخفاض عدد أعضاؤه لأقل من 500، وهو الرقم الرسمي لإنشاء حزب في أستراليا.

سابعًا : “حزب الكلب ذو الذيلين” في المجر

تم إعلان تأسيسه في العام 2000، ولكن لم يشارك في الحياة السياسية في العام 2014، والهدف الأساسي لهذا الحزب هو السخرية من النخبة السياسية، عن طريق اعتماده على فن الغرافيتي، والكتابة على الحوائط والجدران، وجميع المرشحين السياسيين من الحزب، يترشحون باسم “ستيفان ناجي” لأن هذا هو الاسم الأكثر شهرة في المجر، ويعد الحزب مؤيديه بحياة أبدية، ويوم عمل واحد في الأسبوع، وبيرة مجانية للجميع، وأيضًا ضرائب قليلة جدًا.